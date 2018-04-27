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Соратников Саакашвили в 2017 году депортировали самолетом Нацгвардии

Михеил Саакашвили
18:20 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Трое граждан Грузии были депортированы в октябре 2017 года в Тбилиси самолетом Нацгвардии.

В Государственной миграционной службе и Главном управлении Национальной гвардии подтвердили, что граждан Грузии Давида Макишвили, Михеила Абзианидзе и Георгия Рубашвили, соратников лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, депортировали из Украины в Грузию осенью 2017 года самолетом Нацгвардии, сообщается на официальном сайте партии "Рух новых сил" в пятницу со ссылкой на официальный ответ представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека на запрос адвоката Павла Богомазова.

"Национальная полиция Украины сообщила, что… на территории государства в период с 16 по 24 октября 2017 года проводились целевые профилактические меры по контролю исполнения законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант". Согласно информации Государственной пограничной службы, 21 октября в рамках проведения мероприятия "Мигрант" сотрудниками Национальной полиции на территории Соломенского района Киева были выявлены трое граждан Грузии: Д.Макишвили, М.Абзианидзе и Г.Рубашвили", - говорится в ответе представителя омбудсмена от 24 апреля, скан-копия которого частично опубликована на сайте партии.

"Все указанные граждане Грузии 21 октября 2017 года вылетели из Украины воздушным транспортом сообщением Киев-Тбилиси, бортовой номер UR84170. Согласно информации Главного управления Национальной гвардии Украины, самолет Ан-24 (бортовой номер 01) Национальной гвардии Украины 21 октября 2017 года осуществил рейс UR84170 по маршруту Киев-Тбилиси-Киев с целью обеспечения делегации Министерства внутренних дел Украины в г.Тбилиси. Вышеуказанное воздушное судно предназначено для перевозки личного состава и грузов Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

В ответе говорится, что М.Абзианидзе, Д.Макишвили и Г.Рубашвили или их представители "имеют право обратиться за защитой своих прав и свобод в суд", при этом отмечается, что омбудсменом "приняты все меры в рамках производства в деле о нарушении прав и свобод М.Абзианидзе, Д.Макишвили и Г.Рубашвили, потому оснований для дополнительного реагирования нет".

В свою очередь П.Богомазов отметил, что "только через семь месяцев через уполномоченного по правам человека удалось официально получить ответ о том, как и за какой счет вывозили из Украины похищенных 21.10.2017г. граждан Грузии".

В партии отмечают, что один из лидеров "Руха новых сил", внефракционный народный депутат Юрий Деревянко 23 октября 2017 года обратился к генпрокурору Юрию Луценко с сообщением об уголовном правонарушении при незаконном похищении трех граждан Грузии на территории Украины, однако Генпрокуратура длительное время не вносила ведомость в Единый реестр досудебных расследований. Позже следственный судья Печерского районного суда Киева Олеся Батрин своим постановлением обязала Генпрокуратуру начать уголовное дело.

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Новости Украины, Депортация, Михеил Саакашвили, Нацгвардия, Рух новых сил, Украина.
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