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Определена зона безопасности на Донбассе в рамках Операции объединенных сил

Донбасс
18:49 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Командование Операции объединенных сил определило зону безопасности на Донбассе.

Согласно решению Президента Украины о начале проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей в зонах безопасности и районе боевых действий начнет действовать особый порядок.

Текст соответствующего распоряжения, в котором определены границы зоны безопасности, прилегающей к району боевых действий, и режима пребывания в ней, предоставлен пресс-центром ООС.

"Зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считать: Виноградное, Курахово, Очеретино, Розовка, Волчеяровка, Белая Гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль Государственной границы, ур. Чернявка, вдоль административной границы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль административной границы Донецкой и Харьковской областей, Знаменовка, вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, Камышеваха, вдоль административной границы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское", - говорится в документе.

Как отмечается, решением командующего объединенных сил в зоне безопасности могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа. В частности, допуск в район ограниченного доступа лиц, не привлеченных к проведению ООС, осуществляется по решению командующего объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников).

Однако допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании пропусков, по решению командующего объединенных сил. Посторонние лица в такой район не допускаются.

Согласно распоряжению районом боевых действий определен "район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника в глубину территории государства".

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Новости Украины, Восток Украины, Донбасс, Зона безопасности на Донбассе, Операция Объединенных сил, Украина.
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