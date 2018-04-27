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Климкин выразил надежду на примирение на Корейском полуострове

Встреча лидеров Корейского полуострова
22:31 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Результаты встречи лидеров КНДР и Южной Кореи обнадеживают, считает Глава МИД Украины.

Результаты встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина дают надежду на установление мира на Корейском полуострове, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Рад, что на Корейском полуострове может спасть напряжение. Результаты встречи двух лидеров в Пханмунджоме в действительности обнадеживающие", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter.

"Надеюсь, что им удастся реализовать все запланированное. Достичь мира и объединить Корейский полуостров - это то, чего хотят корейцы, стремимся мы все", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

 

Как сообщалось, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам переговоров с Мун Чжэ Ином, что хотел бы видеть, как граждане обеих стран свободно перемещаются по всему Корейскому полуострову. КНДР и Южная Корея намерены возобновить процесс воссоединения семей, разъединенных в результате войны 1950-1953 годов.

Как отмечают СМИ со ссылкой на совместное заявление лидеров, КНДР и Южная Корея надеются, что на смену соглашению о перемирии уже в этом году может прийти мирный договор. По итогам войны между двумя странами было заключено перемирие, мирный договор до сих пор не подписан.

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Новости Украины, Историческая встреча на Корейском полуострове, КНДР, Корейский полуостров, МИД Украины, Павел Климкин, Северная Корея, Южная Корея.
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