Сегодня в Украине 71-я годовщина печально известной операции "Висла"

Сегодня - очередная годовщина печально известной операции "Висла" - депортации украинцев из их этнических земель в Польше.

Операция "Висла" началась в 4:00 утра 28 апреля 1947 года. В ней были задействованы семь дивизий Войска Польского, дивизия Корпуса внутренней безопасности, три отдельных полка (пехотный, автомобильный и саперный). К операции были также привлечены сотни сотрудников милиции, службы безопасности и добровольного резерва милиции. Общее количество "силовиков" составило порядка 20 тысяч человек.

В это же время отделы НКВД и чехословацкой армии заблокировали восточные и южные границы Польши от Бреста до Нового Сонча. Непосредственное командование операцией осуществлял министр обороны Польши маршал Михал Роли-Жимерский.

Еще в сентябре 1944 года между Украинской, Белорусской и Литовской ССР с одной стороны и Польским комитетом национального освобождения с другой, было заключено соглашение, согласно которому происходил "обмен населением" - этнические поляки выезжали в Польшу, а украинцы, белорусы и литовцы - в СССР. Переселение началось в ноябре 1944 года. За два года из СССР в Польшу были переселены почти 1,1 млн человек (из них 823 тыс. из территории Украины); из Польши в УССР выехали 482 800 украинцев.

К сожалению, это был только первый этап массовых депортаций. Конечно, переселение и массовые репрессивные акции польского правительства в отношении украинского населения вызвали закономерное противодействие национально-патриотических сил - УПА и ОУН, что представляло собой серьезную угрозу для существующего тоталитарного режима в Польше.

В этих условиях польские власти, продолжая свою антиукраинскую политику, решили полностью выселить украинское население из его этнических земель и расселить по всей Польше. Формальным поводом для начала операции "Висла" стала гибель 28 марта 1947 года в бою с отрядом УПА заместителя министра обороны Польши генерала Кароля Сверчевского. В тот же день на совещании политбюро Польши было принято решение о полной депортации украинского населения во вновь созданные на бывших немецких землях воеводства. Уже к концу 1947 года были переселены порядка 150 тыс. человек, посажены в концлагерь Явотно 3 936 человек, убиты 655 человек, арестованы 1 466 членов украинского национального подполья.

Одновременно вместе с польской "Вислой" до осени 1947 года в Чехословакии проходила "Акция Б" - перехват чехословацкими вооруженными силами и службой безопасности отрядов УПА, которые пытались прорваться из Польши в американскую зону оккупации в Австрии. В начале осени 1947 года Роман Шухевич распустил структуры УПА и ОУН в Польше. Однако это было еще не все. В 1951 году на Львовщине в районе Белза была скорректирована польско-советская граница, и полякам города пришлось переселяться в Польшу, а сам Белз был заселен украинцами.

Только 3 августа 1990 года парламент Польши осудил насильственное переселение украинцев. А в 2007 году президентами Польши и Украины операция "Висла" была осуждена как состоявшаяся с нарушением прав человека.