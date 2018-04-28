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В ГПСУ сообщили, сколько украинцев уже воспользовались безвизом

Проверка документов
12:15 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Государственная служба Украины сообщила, что с начала введения безвиза в страны Евросоюза около 500 тысяч граждан Украины воспользовались безвизом.

Почти 500 тысяч украинцев воспользовались преимуществами безвиза. Всего с начала введения безвиза в страны ЕС проследовали 17,6 миллиона граждан. Из них 4,2 миллиона человек - по биометрическим паспортам, а 490 тысяч граждан Украины воспользовались безвизом, сообщает Госпогранслужба.

"Всего с начала введения безвиза в страны Европейского Союза последовали 17,6 миллиона граждан. Из них 4,2 миллиона человек по биометрическим паспортам, а 490 тысяч граждан Украины воспользовались безвизом, большинство из которых выбрали авиационные пункты пропуска. Самое малое количество граждан выбирает путешествия по морю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГПСУ в полном объеме выполнила задачи по совершенствованию контрольных процедур в рамках внедрения безвизового режима для граждан Украины. В частности, 157 пунктов пропуска на государственной границе оборудованы автоматизированными рабочими местами с функцией биометрического контроля, а это 100% выполнения задачи. На сегодняшний день созданная пограничными ведомством система биометрического контроля функционирует во всех авиационных, международных и межгосударственных пунктах пропуска на границе со странами ЕС.

Пограничники отметили, что определенный "ажиотаж" среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли до 80 тысяч украинцев за месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял 32,5 тысячи человек, а уже с начала апреля этого года - порядка 26 тысяч.

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Чаще всего украинцы выбирают маршрут для путешествий через украино-польскую границу, менее всего - через пункты пропуска, на границе со Словакией, добавили в ГПСУ.

Как известно, 11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС.

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Новости Украины, Безвиз, Ввоз в ЕС, ГПСУ, Украинцы.
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