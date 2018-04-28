Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

С 28 апреля по 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, также с 28 апреля по 1 мая в Киеве и области, кроме Яготына и Мироновки, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В выходные около 7 тысяч спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям будут работать в усиленном режиме.

Как сообщает ГСЧС, на период майских праздников и годовщины трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, начиная с 9.00 28 апреля до 9.00 2 мая, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

Усиленная готовность сил и средств службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что обычно на майские праздники граждане массово выходят на пикники. А это, в свою очередь, повышает риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах. В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

В общем, до 9.00 2 мая на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и свыше 2 тысяч единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек и около 4 тысяч единиц техники. В готовности к применению для реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находятся самолет Ан-26 и, в зависимости от погодных условий, вертолет “Еврокоптер”.