Прогноз погоды на 29 апреля в Украине: местами по-летнему тепло

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая и теплая воздушная масса, перемещающаяся с юго-востока, ожидается погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 23-28°, на побережье морей 18-20°; в восточных областях и Карпатах ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-2°, днем 17-22° тепла.

В западных областях ясно, температура ночью +9...+13°, днем около +24...+28°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +11...+13°, днем +26...+28°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На севере Украины солнечно. Температура ночью +5...+9°, днем +21...+25°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В центре Украины без осадков, температура ночью +8...+10°, днем около +23...+25°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На востоке Украины солнечно, ночью +5...+10°, днем +21...+23°. Ветер северо - западный, 3-8 м/с.

В южных областях Украины без осадков, температура ночью +9...+12°, днем около +18...+27°. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Крыму солнечно, температура ночью +9...+11°, днем +22...+24°.

В Киеве без осадков. Температура ночью около 10°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 апреля самая высокая температура днем была +30 в 2012 году, самая низкая ночью -1,1 в 1915 году.