В ЛЖД объяснили блокирование поездов на Львовщине

Ситуация, в результате которой 27 апреля группа лиц заблокировала движение пригородного поезда Львов - Мукачево на станции Скнилов, стала следствием совокупности факторов, в том числе возникновения мощного пассажиропотока накануне майских выходных.

Как сообщает региональный филиал "Львовская железная дорога" (ЛЖД) ПАО "Укрзализныця", в частности, накануне майских выходных сформировался мощный волнообразный пассажиропоток из мегаполисов во всех направлениях. Все виды транспорта почувствовали значительную нагрузку. Это привело к тому, что к традиционному пассажиропотоку в Стрыйском направлении добавились пассажиры, которые не смогли выехать автомобильным транспортом.

"Поэтому одномоментное увеличение нагрузки на железнодорожный транспорт не позволило железнодорожникам мгновенно удовлетворить увеличение пассажиропотока в несколько раз", - говорится в сообщении Львовской железной дороги.

27 апреля в 19:00 около 200 человек на станции Скнилов вышли на рельсы и заблокировали движение пригородного поезда Львов - Мукачево. Причем с этой станции на указанный поезд было продано всего 9 билетов. После переговоров с работниками магистрали и представителями Национальной полиции, прибывшими на место происшествия по вызову железнодорожников, всем пассажирам предложили места в подвижном составе электропоезда, который возвращался во Львов из Сянок. Со станции Скнилов этот поезд отправился в направлении Стрыя. Таким образом, в 20:40 движение поездов на участке было разблокировано.

К услугам пассажиров, путешествующих в Стрыйском направлении, Львовская железная дорога ежесуточно подает 10 пар пригородных электропоездов, с совокупным количеством вагонов более чем 100 единиц.

Пиковый пассажиропоток накануне выходных и праздничных дней пришелся на электропоезд №6157 Львов - Мукачево, отправлявшийся из Львова в 17:50.

На железной дороге назначено служебное расследование относительно того, была ли возможность предотвратить эту ситуацию.

Железнодорожники резко осуждают подобные противозаконные действия, поскольку блокировка поезда привела к тому, что свыше 10 тыс. пассажиров поездов, которые следовали по заблокированному участку, были вынуждены ждать разблокирования участка для продолжения движения. Более того, после разблокирования железнодорожникам необходимо было наверстывать график, что негативно повлияло на ритмичность перевозок и могло создать потенциальные угрозы безопасности движения.