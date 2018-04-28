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Кабмин изменил программу предоставления жилищных субсидий

Субсидии
17:17 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правительство Украины внесло изменения в программу предоставления жилищных субсидий.

Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг с целью предотвращения случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Как пояснили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, поскольку верификация субсидиантов выявила ряд системных проблем, теперь система субсидий будет социально справедливой - государственную помощь будут получать те, кто действительно в ней нуждается.

В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать.

Кроме того, отныне необходимо будет указывать в декларациях доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры.

С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 квадратных метров, а дома - 200, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5 тыс. 286 грн.

Также с 1 мая социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемов потребления - 4,5 кубометров на 1 квадратный метр площади, электроотопление - 30 киловатт в час на квадратный метр площади.

При этом внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидии без заключения договоров на аренду жилья - на основании заявления и декларации, также упрощена процедура получения субсидий жителями объединенных территориальных общин.

Кроме того, правительство проведет премирования домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

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Новости Украины, Жилищные субсидии, Кабмин, Правительство Украины, Субсидии, Украина.
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