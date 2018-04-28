Политзаключенного Сущенко перевели в камеру на двоих

Журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно задержанного в РФ и обвиненного в "шпионаже", перевели из одиночки, куда он был недавно помещен, в камеру на двоих.

Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин.

"Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещён сразу после лишения меня адвокатского статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст.49 УПК необходимость выходит отпала? Ещё будет немало чудес...”, - написал Фейгин.

Как уже сообщалось, 24 апреля защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

Прения по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко пройдут 28 мая. Следовательно, приговор ему может быть вынесен уже в начале июня.

Раньше Фейгин также говорил о важности в связи с делом Романа Сущенко визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона - предположительно 24-25 мая.