Троица 2018: все, что нужно знать об этом празднике

Троица – один из главных христианских праздников. Отмечают этот праздник в 2018 году 27 мая.

Троица-2018: какого числа праздник

Троица – один из главных христианских праздников. Православная Церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха – первый день), а западные христиане – на 57 день. То есть в 2018 году праздник Троицы отмечаем 27 мая.

На Троицу православные вспоминают сошествие Святого духа на апостолов, которое, согласно учению Церкви, им обещал Иисус перед своим вознесением. Сошествие указало на тройственность Бога. Именно в этот момент была основана Вселенская апостольская Церковь.

На иконах это событие изображается с присутствием Богоматери. В Новом завете не уточняется, действительно ли Матерь Божья была с учениками Христа в тот момент, когда на них сошел Святой Дух. Однако, в Деяниях апостолов сказано, что после вознесения апостолы прибывали в молитве "с некоторыми женами и Марией, Матерью Христа…".

Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.

После Божественной литургии в праздник Троицы в храмах совершается особая служба с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени, впервые после Пасхи.

Традиции и приметы праздника Троицы-2018

Троицу празднуют три дня. Хозяйки к ней очень тщательно готовятся: наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.

Суббота перед праздником является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами коварных русалок.

К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.

Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.

Троица всегда считалась девичьим праздником. Они плетут венки, опуская их в реку для гадания. Затем они шли в лес гулять. К этому дню пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь. Затем под березкой организовывали пикник – праздничную трапезу. Вечером народ развлекали ряженые.

Второй день праздника называется Клечальным понедельником. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

На третий, Богодухов день, парни выбирали себе невест. Девушки "водили тополь", в роли которого была незамужняя девушка – первая красавица в деревне. Ее наряжали венками, лентами, ветвями и водили по дворам. Встретить Тополь считалось большой удачей. В этот день в колодцах освящали воду.

Роса, выпавшая на Троицу, считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют ее умываться, чтобы сохранить молодость и красоту.

Если в этот день идет дождь – будет хороший урожай, теплое и грибное лето.

Традиции праздника в Украине и других странах

В Украине в праздник Троицы принято украшать дом березовыми веточками, собирать целебные травы и идти с ними в церковь. Сам праздник отмечают на природе, надевая всем гостям венки из полевых цветов.

Во Франции на Троицу принято трубить в трубы в память о сильном ветре, который сопровождал сошествие Святого духа. А в Италии на Троицу разбрасывают лепестки роз, символизирующих Святой дух. У нас символом Святого духа является белый голубь.

В этот день близкие люди говорят друг другу теплые слова, желая здоровья и благополучия всей семье. Девушки в старину гадали в этот день, желая узнать свою судьбу.