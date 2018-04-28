Спецподразделения "Корд" получат современные винтовки в этом году

До конца 2018 года Нацполиция получит 250 современных винтовок для подразделения спецназначения "Корд" и несколько тысяч современных немецких автоматов.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба НП.

По его словам, до конца года все подразделения "Корда" будут обеспечены современным вооружением.

"Мы ожидаем поставки 250 современных винтовок европейского образца. Также намерены заключить соглашения и получить несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться прежде всего полиция спецназа и патрульная полиция", - заявил Князев.

Он также отметил, что подразделения будут обеспечены форменной одеждой и необходимыми специальными средствами, которые помогут бойцам выжить в экстремальных условиях.