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Украинские туристы из Шарм-эль-Шейха вылетели во Львов

Аэропорт Шарм-эль-Шейх
22:07 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости Украины: Самолет с группой украинских туристов вылетел из Египта во Львов, ожидается, что следующие рейсы будут в Киев.

Часть украинских туристов доставляют из Шарм-эль-Шейхе во Львов.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - написал Кирилич.

 

Напомним, ранее стало известно, что более 200 украинских туристов больше суток не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха.

Ранее в посольстве Украины в Египте сообщали, что по информации туроператора, возврат туристов домой запланирован двумя самолетами: первый 28 апреля в 21:00, второй - 29 апреля в 2:30.

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Все по теме:

Новости Украины, Василий Кирилич, Египет, Львов, МИД Украины, Украина, Украинские туристы, Шарм-эль-Шейх.
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