Украинские туристы из Шарм-эль-Шейха вылетели во Львов

Часть украинских туристов доставляют из Шарм-эль-Шейхе во Львов.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - написал Кирилич.

Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва. pic.twitter.com/AuMsxpOCE2 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 апреля 2018 г.

Напомним, ранее стало известно, что более 200 украинских туристов больше суток не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха.

Ранее в посольстве Украины в Египте сообщали, что по информации туроператора, возврат туристов домой запланирован двумя самолетами: первый 28 апреля в 21:00, второй - 29 апреля в 2:30.