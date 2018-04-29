МВД: 65 сотрудников Нацполиции были награждены боевым оружием

В Нацполиции Украины 65 работников уголовного розыска, по приказу главы МВД Арсена Авакова, получили награды в виде боевого оружия, сообщили в Департамент коммуникации ведомства.

"Награждение состоялось сегодня, 28 апреля. Ведомственные награды Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие" получили сыщики территориальных подразделений Нацполиции", – говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев выразил благодарность руководству МВД, которое поддерживает работников оперативных подразделений и достойно оценивает их службу.

"В середине страны идет война с криминалитетом. И вы остаетесь сильной боевой единицей. От ваших действий зависит спокойствие граждан вашего города, поселка, района и страны в целом. Благодарен министру внутренних дел Арсену Авакову, который полностью поддержал нас и принял решение о поощрении действительно лучших", - отметил глава ведомства.

Первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что именно оперативные сотрудники первыми реагируют на изменения, которые претерпевает современный криминалитет.