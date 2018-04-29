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Гройсман поздравил ВМС ВСУ со столетним юбилеем

Владимир Гройсман
10:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что честь, отвага и верность младших поколений - вот залог завтрашнего дня украинского военно-морского флота.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины со столетним юбилеем основания военно-морского флота. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Поздравляю с эпохальным событием - столетием со дня основания военно-морского флота Украины новейшей эпохи! Весь Черноморский флот перешел 29 апреля 1918 в подчинение Украинской Народной Республики. Такое решение приняли на совещании делегатов корабельных команд и почти на всех кораблях торжественно был поднят украинский флаг. Мы отмечаем эту символическую дату как день начала государственного военно-морского флота Украины", – говорится в поздравлении премьер-министра, обнародованном в воскресенье утром его пресс-службой.

В.Гройсман отметил, что несмотря на то, что украинская национальная революция и государственность были подавлены нашествием большевистских войск, историческое значение факта основания Украинским государством военно-морского флота является уникальным и дальновидным. Это означает, что Украина как суверенное и независимое государство всегда будет морской державой со своими военно-морскими силами и флотскими традициями, которые в нашей истории достигают еще времен княжеской и казацко-гетманской эпохи.

"Беспрецедентные потери украинский военно-морской флот получил во время позорной кампании по оккупации Крымского полуострова русскими войсками без опознавательных знаков. И этот акт коварного нападения, который подробно разрабатывался на высшем уровне руководства Российской Федерации, в новейшей истории Европы напоминает лишь коварное нападение гитлеровских войск на Польшу в 1939 году. Моральное давление, шантаж, угрозы расстрелами, похищения украинских офицеров и запугивания их семей, блокирование наших кораблей и их команд, штурмы военных частей на полуострове - это далеко не все методы государства-террориста, который бросил вызов нашей государственности. В результате крымского кризиса украинский флот потерял ряд кораблей, основные военно-морские базы и инфраструктуру", – подчеркнул премьер-министр.

"В те тревожные дни вся страна видела подвиг украинских моряков, особенно курсантов в г.Севастополе, которые перед вооруженными русскими диверсантами и боевиками-сепаратистами пели Государственный Гимн Украины. Это символическое событие. Честь, отвага и верность младших поколений - вот залог завтрашнего дня украинского военно-морского флота. Сегодня военнослужащие ВМС также с достоинством выполняют присягу и защищают нашу страну от агрессора в зоне проведения АТО. Убежден, что в будущем украинский флаг, как и в бурном 1918 году, вновь поднят в нашем Крыму и над нашими временно-недоступными военно-морскими базами", – отметил В.Гройсман.

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Премьер-министр поблагодарил военнослужащих и гражданских работников ВМС "за честную службу и надлежащее исполнение служебного долга и присяги".

"Желаю всем профессионального роста, крепкого здоровья, благополучия, согласия, успешного выполнения возложенных задач, а главное - мира на нашей земле и на наших морях!", – пожелал В.Гройсман.

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Новости Украины, 100-летие, Владимир Гройсман, ВМС ВСУ, Основание военно-морского флота.
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