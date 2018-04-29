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Прогноз погоды на 29 апреля в Украине: тепло и сухо

Цветение сакуры в Киеве
14:06 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В последний день апреля погода порадует украинцев солнцем и теплой погодой. осадков не ожидается.

В ближайшие сутки, 30 апреля, погоду в Украине будет определять сухой теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В последний день апреля в Украине обойдется без осадков, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях местами 5-8° тепла, днем 24-29°, на побережье морей и в Карпатах 18-23°.

 

В западных областях ясно, температура ночью +10...+14°, днем около +25...+27°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26...+28°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На севере Украины солнечно. Температура ночью +11...+14°, днем +23...+27°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В центре Украины без осадков, температура ночью +12...+15°, днем около +25...+27°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На востоке Украины солнечно, ночью +7...+11°, днем +23...+25°. Ветер северо - западный, 3-8 м/с.

В южных областях Украины без осадков, температура ночью +10...+14°, днем около +19...+27°. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Крыму солнечно,  температура ночью +12...+14°, днем +25...+27°. 

В Киеве - без осадков, температура ночью 11-13°, днем 26-28°.

Какая погода ждет украинцев в мае: прогноз синоптиков

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,2 градусов тепла в 2012 году, а самая низкая - ночью на отметке 1,5 градуса мороза в 1940 году.

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Новости Украины, 30 апреля, Погода в регионах, Прогноз погоды, Прогноз погоды в Украине, Теплая погода.
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