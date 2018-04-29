Прогноз погоды на 29 апреля в Украине: тепло и сухо

В ближайшие сутки, 30 апреля, погоду в Украине будет определять сухой теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В последний день апреля в Украине обойдется без осадков, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях местами 5-8° тепла, днем 24-29°, на побережье морей и в Карпатах 18-23°.

В западных областях ясно, температура ночью +10...+14°, днем около +25...+27°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26...+28°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На севере Украины солнечно. Температура ночью +11...+14°, днем +23...+27°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В центре Украины без осадков, температура ночью +12...+15°, днем около +25...+27°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На востоке Украины солнечно, ночью +7...+11°, днем +23...+25°. Ветер северо - западный, 3-8 м/с.

В южных областях Украины без осадков, температура ночью +10...+14°, днем около +19...+27°. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Крыму солнечно, температура ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 11-13°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,2 градусов тепла в 2012 году, а самая низкая - ночью на отметке 1,5 градуса мороза в 1940 году.