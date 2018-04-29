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В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
15:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство социальной политики Украины напоминает, что около 15% украинцам, получающим субсидию, нужно будет их переоформить в органах соцзащиты .

Около 15% получающих субсидии граждан должны будут обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидий в связи с введением новых правил, однако подавляющему большинству государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Все, кто нуждается в помощи от государства, будут и дальше ее получать. Подавляющему большинству граждан субсидии на следующий отопительный сезон будут переназначены автоматически. Обратиться в органы соцзащиты надо лишь отдельным категориям граждан, которые подпадают под новые критерии, которые введены для подчистки адресности субсидий и предотвращения распространенных злоупотреблений. Например, семья купила автомобиль возрастом менее 5 лет. До последнего времени такая покупка не была критерием для назначения или отмены субсидии. Теперь надо внести это в декларацию и подать в органы социальной защиты новое заявление", - заявляет директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музиченко.

По его словам, по предварительным расчетам, количество людей, которым может понадобиться обращение в органы соцзащиты, составляет около 15-20% всех получателей субсидий.

"Этим людям просто надо обратиться в органы соцзащиты и подать пакет документов - заявление и декларацию - чтобы определить право на субсидию. Тем, у кого состояния не меняются, кто ничего не покупал, и в составе семей нет работоспособных лиц, которые декларируют отсутствие дохода, - право на субсидию сохранится автоматически. Им обращаться к органам соцзащиты, повторяю, не нужно", - заявил представитель Минсоцполитики.

"Мы будем защищать и дальше тех, кто нуждается в помощи. Но государство не будет платить за тех, кто имеет скрытые состояния или работает в теневом секторе. Это нарушение принципов социальной справедливости", - подчеркнул В.Музыченко.

Правительство кардинально изменило правила предоставления субсидий

В Минсоцполитики напоминают, что уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут оказываться "живыми деньгами", то есть их получатели смогут оставлять себе сэкономленные в результате расчетливого потребления средства, таким образом, монетизация станет дополнительным стимулом для энергоэффективности.

В ведомстве также напомнили, что Кабмин одобрил решение о внесении ряда изменений в программу субсидирования для сокращения случаев злоупотреблений.

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Новости Украины, Минсоцполитики, Органы соцзащиты, Переоформление субсидии, Украинцы.
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