В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных

Вчера в результате 61 обстрела боевиков украинских позиций 4 военных получили ранения, 3 - травмы, состояние здровья двух раненых врачи оценивают как средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

"За прошедшие сутки активность боевиков российско-оккупационных войск не утихала. Они продолжали обстрелы наших оборонительных позиций, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения. В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, еще трое - боевое травмирования. В настоящее время им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь в военных госпиталях. Состояние здоровья двух военнослужащих - средней тяжести, остальных пяти защитников - удовлетворительное", - сказал Праута.

"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 30 раз были вынуждены открыть огонь, применяя штатное пехотное вооружение, не запрещено минского договоренностями", - отметил Праута.

Как сообщалось, С полуночи и до девяти часов утра российско-оккупационные войска совершили 12 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины.