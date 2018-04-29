Киевский патриархат призывает верующих противодействовать УПЦ МП

Соответствующее обращение опубликовал архиепископ, руководитель информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного синода УПЦ КП Евстратий (Зоря).

В обращении указаны контактные адреса Вселенского Патриархата (почтовый и электронные) и примеры текста (короткий и расширенный) - для тех, кто желает приобщиться к тысячам писем с подписями в поддержку Томоса автокефалии, которые два года назад уже были направлены с каждой парафии Киевского Патриархата.

"Во время одного из визитов нам сообщили, что эти письма приходили ежедневно мешками, так что их не было где складывать", - отметил архиепископ Евстратий.

Письма следует писать на греческом, турецком, английском, русском языках, письма на украинском языке будут нуждаться в переводчике.

Как сообщалось, церковное начальство Украинской православной церкви Московского патриархата просит верующих посылать письма к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля заявил, что передал обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Он выразил надежду, что на ближайшем Синоде Константинополь примет положительное решение и оно будет принято к 1030-летию празднования Крещения Руси-Украины, который будет отмечаться в июле этого года.

18 апреля глава государства официально принял от иерархов УПЦ КП и УАПЦ обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Верховная Рада 19 апреля приняла постановление о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею по созданию Единой поместной украинской православной церкви.