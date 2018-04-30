Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

Генерал Забродский: Заканчивается АТО, но не заканчивается война на Востоке

Генерал Забродский
01:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: С окончанием Антитеррористической операции не заканчивается война на Донбассе.

Каждый участник АТО и в дальнейшем будет защищать территориальную целостность и неприкосновенность нашей Родины.

Это подчеркнул в своем обращении в связи с окончанием срока исполнения обязанностей руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей ее руководитель, первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"АТО заканчивается, но не заканчивается война на Востоке Украины. Убежден, что и в дальнейшем каждый из Вас будет безупречно и добросовестно выполнять свой конституционный долг по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашей Родины. К сожалению, война – это не только победы. Вечная память и слава тем, кто отдал свою жизнь за единство государства и установление мира на родной земле. Отдельные слова благодарности вашим родным и близким, которые своей поддержкой придают Вам сил и укрепляют веру в Победу", - сказал Забродский.

Он поблагодарил командиров оперативно-тактических группировок, бригад, батальонов (дивизионов), рот (батарей) и весь личный состав сил АТО за проявленный профессионализм, морально-психологическую устойчивость и высокий патриотический дух и пожелал крепкого здоровья, вдохновения и новых свершений в деле служения украинскому народу.

Как сообщалось, на Донбассе с 30 апреля формат АТО изменится на Операцию Объединенных сил. Главное отличие в проведение этих военных операций заключается в подчинении. Если АТО проходила под руководством Антитеррористического центра СБУ, то Операция Объединенных сил будет проходить под руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, Война на Донбассе, ВСУ, Генерал Забродский, Донбасс, Михаил Забродский, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Операция объединенных сил: в МинВОТ назвали отличия от АТО В Украине хотят отменить "лишние" выходные Полторак поздравил пограничников с профессиональным праздником

Последние новости

Фотограф показала, как изменилась жизнь американцев с 1997 года (Фото) НБА. Лучшие моменты 29 апреля (Видео) ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:40 Пристань - город, в котором проживает один житель (Фото)
18:38 ЕС готовит санкции против организаторов выборов в Крыму
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0