Порошенко поручил МИД и Минтрансу позаботиться об украинцах в Египте

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству транспорта и связи позаботиться об украинских гражданах, которые вторые сутки ждут организации возвращения на родину после отдыха в Египте.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Еще в воскресенье утром Президент поручил МИД и Министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ожидать после отдыха в этой стране, в том числе содействовать их бесплатному размещению в гостиницах", - сообщил Цеголко.

По его информации, "Президент также поручил Минтрансу сделать все необходимые шаги для скорейшего возвращения украинцев, в частности выровнять график полетов туроператоров из Египта".

Напомним, 27 апреля по техническим причинам из аэропорта египетского г. Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также из-за определенных причин не смог вылететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком. Все пассажиры были перевезены в гостиницу Experience Park Land.

Ожидалось, что третья группа украинцев, которая оставалась в Египте, отправится домой 29 апреля во второй половине дня, однако вылет перенесли на понедельник, 30 апреля, из-за отсутствия самолетов.