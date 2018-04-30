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В МИД Украины осудили продление ареста Павлу Грибу

Павел Гриб
05:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Игорь Гриб отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают продление ареста незаконно удерживаемому в СИЗО Краснодара украинцу Павлу Грибу на два месяца, сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

"Решительно осуждаем "решение" российского суда и требуем освобождения политзаключенного Павла Гриба. Также требуем допустить (к нему – ИФ) украинских врачей", – написала она в Twitter в воскресенье вечером.

Как сообщалось, российский суд продлил арест незаконно удерживаемому в СИЗО Краснодара украинцу П.Грибу на два месяца, сообщил отец Павла - Игорь Гриб.

"По словам И.Гриба, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля", –сказано в сообщении на сайте портала в воскресенье.

Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.

"Как только увидели в зале мать и генерального консула, судья объявил, что заседание является закрытым и их попросили выйти", - сказал И.Гриб.

По его словам, за более чем 8 месяцев, которые П.Гриб находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью. "Мы за это время получили от него только одно письмо и получил какое-то письмо от гражданина Украины", - добавил он.

"Учитывая болезнь, которая у Павла, не приходится говорить о состоянии улучшения ... В последнее образом у Павла очень село зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, он очень напрягал глаза", - сказал отец политзаключенного.

12 апреля администрация следственного изолятора в Краснодаре (РФ) отказалась передавать продукты питания гражданину Украины П.Грибу, сообщил его отец Игорь Гриб.

"Эти продукты передавать запрещено. Гриб на диете". Такой ответ услышал человек, который пытался сделать Павлу продуктовую передачу. Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать сыну", - написал он на странице в Фейсбуке.

По словам И.Гриба, на фоне общего ухудшения здоровья отсутствие минимально необходимого питания повышает риск "внезапного появления выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, с пониженной свертывающей функцией крови" (заключение доктора медицинских наук, профессора Василия Притулы). Врач также рекомендует И.Грибу в комплексе лечения порто-системную шунтирующую операцию.

И.Гриб обеспокоен тем, что в случае внутреннего кровотечения ни одно медицинское учреждение Краснодарского края не сможет оказать Павлу необходимую помощь.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Решением суда от 2 марта 2018 года срок его содержания под стражей был продлен до 4 мая.

9 апреля 2018 года И.Гриб сообщил, что его сын не получает необходимую медицинскую помощь, несмотря на ухудшение здоровья.

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Новости Украины, Игорь Гриб, Марьяна Беца, МИД Украины, Павел Гриб, Россия, РФ, Украина.
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