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Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад

Весна в Киеве
11:36 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ослабление жары украинцам стоит ждать с 5-6 мая.

С понедельника в Украине - лето. Практически во всех областях будет сухо, солнечно, очень тепло и жарко. Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха будет раскручиваться от +22+28 до +26+32 градусов", - прогнозирует она.

Синоптик обещает, что ослабление жары ожидается с 5-6 мая.

Как сообщалось, последний день апреля в Украине обойдется без осадков, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Погоду в Украине будет определять сухой теплый воздух

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Все по теме:

Новости Украины, Майские праздники, Ослабление жары, Погода в Украине, Похолодание, Прогноз, Прогноз погоды.
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