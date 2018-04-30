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Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
11:36 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ослабление жары украинцам стоит ждать с 5-6 мая.
С понедельника в Украине - лето. Практически во всех областях будет сухо, солнечно, очень тепло и жарко. Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха будет раскручиваться от +22+28 до +26+32 градусов", - прогнозирует она.
Синоптик обещает, что ослабление жары ожидается с 5-6 мая.
Как сообщалось, последний день апреля в Украине обойдется без осадков, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Погоду в Украине будет определять сухой теплый воздух
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