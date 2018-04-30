Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад

С понедельника в Украине - лето. Практически во всех областях будет сухо, солнечно, очень тепло и жарко. Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха будет раскручиваться от +22+28 до +26+32 градусов", - прогнозирует она.

Синоптик обещает, что ослабление жары ожидается с 5-6 мая.

Как сообщалось, последний день апреля в Украине обойдется без осадков, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Погоду в Украине будет определять сухой теплый воздух