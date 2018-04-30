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Троица 2018: что можно, и что нельзя делать в этот праздник

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Троица 2018
12:58 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: День Святой Троицы в 2018 году отмечается 27 мая.

Троица 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Троица 2018: все, что нужно знать об этом празднике Читать полностью

День Святой Троицы имеет богатые традиции и приметы. Троица отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, в этот день на апостолов сошли огненные языки Святого Духа, и они заговорили на разных языках мира и начали проповедовать. Поэтому Троица считается также днем рождения христианской церкви. Существуют также поверья и приметы на Троицу что можно и нельзя делать.

Дни, выпадавшие на празднование Троицы, крестьяне связывали с разнообразными приметами и обрядами.

Троица 2018: что нельзя делать

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Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу – якобы ничего хорошего такую семью не ждет.

Шить, печь и работать на огороде, как и на другие большие христианские праздники, на Троицу нельзя. Троица совпадает с окончанием тяжких трудов и подготовкой к уборке урожая. Тех людей, кто не отдыхает в этот день, по поверьям, ждут напасти: у тех, кто пашет, скот падет, у тех, кто сеет, град побьет посевы. У тех, кто прядет шерсть, овцы заблудятся.

Духов День – это следующий день после Троицы, когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней сокровище. Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-то ценное.

Троица 2018: дата праздника и традиции

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или на поле. Также нельзя водить в лес скот. А еще на Троицу нельзя купаться, иначе, по древним поверьям, русалки затянут на дно.

В праздник Троицы нужно постараться не думать о плохом, не завидовать и не злиться на кого-то, потому что ничем хорошим это не закончится.

Что можно делать на Троицу

Троица 2018: обряды, приметы и гадания
Троица 2018: обряды, приметы и гаданияЧитать полностью

В праздник воспевают Отца, Сына и Святого Духа, а также поминают умерших. В воскресенье в православных храмах исполняется одна из самых торжественных и красивых служб в году, а после Божественной литургии, совершают вечерню в память о нисхождении Святого Духа на учеников Иисуса.

В церковь в этот день ходят с ветками березы, клена или дуба, а также с полевыми цветами. Затем их несут домой, засушивают и сохраняют за иконами. Также ветви оставляют у окон и дверей, чтобы не проникла злая сила.

На Троицу сушат веники для бани. Считается, что они будут иметь целебную силу.

Если на Троицу нельзя назначать свадьбу, то совсем другое дело сватовство и знакомство с родителями. Если они выпадут на Троицу, то брак будет крепким и счастливым.

Троица 2018: какого числа, традиции и приметы праздника 

Существует также примета, что дождь на Троицу предсказывает грибной год, хороший урожай и прекрасную погоду.

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Все по теме:

Новости Украины, 27 мая, Запреты, История, История праздника, Православные, Праздник, Приметы, Традиции, Троица, Украина, Что можно делать, Что нельзя делать, что нужно знать об этом празднике.
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