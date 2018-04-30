Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

В Украине хотят отменить "лишние" выходные

Весна в Киеве
14:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинцы начиная с этого года будут праздновать 1 мая как День труда, а выходной день 2 мая отменили.

В этом году украинцы будут праздновать 1 мая уже не как Международный день солидарности трудящихся, а как День труда. В конце прошлого года Верховная Рада поддержала и другое предложение Украинского института национальной памяти, отменив выходной день 2 мая.

Зато УИНП пока не удалось добиться поддержки Министерством культуры и депутатским корпусом идеи о переносе выходного с 9 мая, Дня победы над нацизмом, на 8 мая, День памяти и примирения. О вопросах декоммунизации календаря государственных праздников "Апострофу" рассказал директор института Владимир Вятрович.

"Наше предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е остается актуальным. Украине следует отмечать годовщину завершения Второй мировой войны в Европе вместе со всей Европой, поэтому надо говорить о 8 мая как о выходном дне. И мы будем стараться и в дальнейшем предлагать эту идею", - отметил он.

Также Вятрович заявил, что 9 мая как выходной день превратилось в прекрасный формат для разнообразных левых или пророссийских провокаций.

"По 1 мая наша идея уже фактически воплощена: часть нашего законопроекта предусматривала отмену выходного 2 мая и переформатирование 1 мая из Международного дня солидарности трудящихся в День труда. Это было сделано в конце прошлого года. Отмена 1 мая как выходного была в нашем первом предложении, в первом законопроекте. Но в ходе достаточно бурной дискуссии с представителями общественности мы решили пойти на компромисс и все-таки оставить 1 мая выходным днем", - продолжил директор УИНП.

"Конечно, я не могу быть довольным декоммунизацией праздников, потому что ключевой законопроект, который подготовили, пока не принят и остается в основном в сфере идей, за исключением нашего успеха по 2 мая. Очевидно, еще есть над чем работать", - добавил Вятрович.

Готовимся отдыхать: какой будет погода на майские праздники

По его словам, законопроект Украинского института национальной памяти, кроме всего прочего, еще и наводит наконец порядок относительно того, кто и какие праздники должен определять, ведь пока что есть определенный хаос между Верховной Радой и президентом Украины.

"Еще одно важное положение касается переноса выходных, если они выпадают на субботу или воскресенье. В этом году у нас снова есть четыре выходных, которые с этим связаны. В нашем законопроекте мы отказываемся от этой традиции. Следовательно, это также сократило бы количество выходных дней в году", - подчеркнул директор Института национальной памяти.

Как сообщалось, кроме 1 мая, выходным в Украине будет еще и 9-е число, День победы. Также на понедельник, 28 мая, переносится праздник Троицы (отдых будет с 26 по 28 число).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 1 мая, Владимир Вятрович, Декоммунизация, День труда, Новое название, Праздники в Украине.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Операция объединенных сил: в МинВОТ назвали отличия от АТО Полторак поздравил пограничников с профессиональным праздником Троица 2018: что можно, и что нельзя делать в этот праздник

Последние новости

ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме Раскрыты характеристики смарт-телевизора Xiaomi Mi TV 4A Youth Edition Хоккей. Сборная Украины узнала соперников на следующем ЧМ в Дивизионе IB
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
18:17 Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для отличного настроения
17:58 Бокс. Сохранение пояса IBF обошлось Головкину в € 20 тысяч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0