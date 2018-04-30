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Операция объединенных сил: в МинВОТ назвали отличия от АТО

Донбасс
14:20 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В МинВОТ считают, что операция Объединенных сил на Донбассе будет эффективнее антитеррористической операции.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что операция Объединенных сил на Донбассе будет эффективнее антитеррористической операции.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Замминистра убежден, что операция Объединенных сил обязательно будет эффективнее АТО. "Хотя бы потому, что ВСУ будут напрямую управляться военными, без Антитеррористического центра, что иногда вызывало некоторые недоразумения", - пояснил Грымчак.

"Сегодня военные стоят на линии разграничения, военным подчинены все те вооруженные формирования Украины, которые расположены на второй и третьей линии обороны и в тылу. Я думаю, что координация будет лучше и эффективнее", - подчеркнул он.

По словам Грымчака, согласно украинскому законодательству АТО возглавляет и проводит Антитеррористический центр при СБУ. "Так и было с 2014 года, но за это время произошло много кардинальных изменений по поводу того, что на сегодняшний день главную тяжесть несут на своих плечах ВСУ, и любые распоряжения надо было согласовывать или получать из Антитеррористического центра, что вызвало не такую быструю реакцию, как нам хотелось. Сегодня этого не будет, сегодня военные подчинены военному генералу и штабу ООС", - отметил он.

По словам Грымчака, в связи с изменением АТО на ООС для местного населения ничего существенно не изменится, хотя могут быть введены определенные ограничения. "Частично они (местное население - ред) почувствуют, поскольку сегодня, по закону (о деоккупации Донбасса - ред), руководство Объединенных сил может вводить некоторые ограничения относительно перемещения, может вводить ограничения на информацию, может вводить комендантский час и т.д. Хотя по большому счету для населения ничего сильно не изменится", - отметил он.

Как сообщалось, Антитеррористическая операция на востоке Украины сегодня, 30 апреля, будет изменена на операцию Объединенных сил.

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Новости Украины, АТО, Донбасс, МинВОТ, ООС, Украина, Юрий Грымчак.
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1 Комментарий
  • Serg Kvark 30.04.2018 14:40

    Слова, слова, слова...! Від зміни термінів. наука не рухається! Президент свою відповідальність та обіцянки переклав на ООС! Все! Мету досягли! Все останнє - треп! Наша країна теж керується з одного центу. И шо? Залежить не від центру управління а від досвіду та компетенций тих, хто керує! А вони - більш нулі! Один пастор чого коштує!

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