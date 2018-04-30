Операция объединенных сил: в МинВОТ назвали отличия от АТО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что операция Объединенных сил на Донбассе будет эффективнее антитеррористической операции.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Замминистра убежден, что операция Объединенных сил обязательно будет эффективнее АТО. "Хотя бы потому, что ВСУ будут напрямую управляться военными, без Антитеррористического центра, что иногда вызывало некоторые недоразумения", - пояснил Грымчак.

"Сегодня военные стоят на линии разграничения, военным подчинены все те вооруженные формирования Украины, которые расположены на второй и третьей линии обороны и в тылу. Я думаю, что координация будет лучше и эффективнее", - подчеркнул он.

По словам Грымчака, согласно украинскому законодательству АТО возглавляет и проводит Антитеррористический центр при СБУ. "Так и было с 2014 года, но за это время произошло много кардинальных изменений по поводу того, что на сегодняшний день главную тяжесть несут на своих плечах ВСУ, и любые распоряжения надо было согласовывать или получать из Антитеррористического центра, что вызвало не такую быструю реакцию, как нам хотелось. Сегодня этого не будет, сегодня военные подчинены военному генералу и штабу ООС", - отметил он.

По словам Грымчака, в связи с изменением АТО на ООС для местного населения ничего существенно не изменится, хотя могут быть введены определенные ограничения. "Частично они (местное население - ред) почувствуют, поскольку сегодня, по закону (о деоккупации Донбасса - ред), руководство Объединенных сил может вводить некоторые ограничения относительно перемещения, может вводить ограничения на информацию, может вводить комендантский час и т.д. Хотя по большому счету для населения ничего сильно не изменится", - отметил он.

Как сообщалось, Антитеррористическая операция на востоке Украины сегодня, 30 апреля, будет изменена на операцию Объединенных сил.