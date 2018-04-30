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Порошенко объявил старт Операции объединенных сил на Донбассе

Петр Порошенко
15:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко заявил о смене формата АТО операцией Объединенных сил на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о смене формата АТО операцией Объединенных сил на Донбассе

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня, 30 апреля, формат АТО сменился операцией Объединенных сил", - заявил он.

По словам президента, руководство силами и средствами ВСУ будет возложено на командующего Объединенными силами. "Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года", - резюмировал Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 января приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Среди прочего, законом предусмотрено, что руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других военных формирований, МВД, Нацполиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, которые привлекаются к обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий объединенными силами, которого назначает президент по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил.

Согласно закону, командующий объединенных сил реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В марте президент назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева. Он заявил, что АТО продлится до выхода указа президента об объявлении начала операции Объединенных сил.

13 апреля Порошенко заявил, что АТО будет заменена операцией Объединенных сил 30 апреля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечал, что смена формата АТО операцией Объединенных сил на Донбассе ставит целью ускорить завершение конфликта.

По словам Наева, первоочередной задачей операции Объединенных сил будет прекращение безнаказанных обстрелов оккупантами украинских позиций и гибели украинских солдат и мирных граждан на Донбассе. Он отметил, что военному командованию на время проведения операции Объединенных сил переданы очень весомые полномочия, одновременно с этим на них возложена огромная ответственность. Наев добавил, что на любые провокации Объединенные силы уполномочены давать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений противника.

Командование Объединенного оперативного штаба с 30 апреля должно ввести особый порядок в Донецкой и Луганской областях. В частности, на всей территории Донецкой и Луганской областей будет введен особый порядок пропуска с разделением на три зоны: "зеленая" - где доступ неограничен, "желтая" - пребывание при наличии документов (в этой зоне проводится досмотр вещей и транспорта) и "красная" - пребывание лиц временно ограничено или запрещено.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, ООС, Петр Порошенко, Украина.
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