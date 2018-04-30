Патриарх Филарет в Европарламенте помолится за Украину
Новости Украины: Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет 2 мая 2018 года в Европарламенте отслужит молебен за Украину и посетит украинских военных в госпитале.
Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет на этой неделе будет находиться с визитом в Брюсселе. В среду, 2 мая, в Европарламенте глава Украинской православной церкви Киевского патриархата отслужит молебен за Украину.
Согласно программе визита, в законодательном органе ЕС Патриарх примет участие в международных конференциях "Цена российской агрессии в Украине: свидетельства похищений, пыток и убийств", а также "Украина во времена независимости: взгляд Православной церкви Киевского патриархата на общество, которое изменяется".
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Патриарх Филарет посетит украинских военнослужащих, которые проходят реабилитацию в брюссельском военном госпитале, и встретится с украинской общиной в Бельгии.