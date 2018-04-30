Порошенко заявил о возможности возобновления АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.

Об этом глава государства сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств Украины.

"АТО закончена", - заявил он.

При этом президент поручил первому заместителю председателя Службы безопасности Украины - руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Виталию Маликову организовать вывод из района проведения операции Объединенных сил оперативного состава штаба АТО, а также сил и средств, которые не вошли в состав Объединенных сил.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, если возникает террористическая угроза на освобожденных территориях", - подчеркнул Порошенко.