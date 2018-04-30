Порошенко заявил о возможности возобновления АТО
Новости Украины: АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.
Об этом глава государства сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств Украины.
"АТО закончена", - заявил он.
При этом президент поручил первому заместителю председателя Службы безопасности Украины - руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Виталию Маликову организовать вывод из района проведения операции Объединенных сил оперативного состава штаба АТО, а также сил и средств, которые не вошли в состав Объединенных сил.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, если возникает террористическая угроза на освобожденных территориях", - подчеркнул Порошенко.
До тех пор пока власть не созреет до переговоров с террористами, нам буду вешать лапшу на уши изменяя конфигурацию боевых действий! Удивляюсь "лепету" военных экспертов. или они не военные или полуграмотные! С террористами во всем мире начинают с переговоров! Узнают их тебования, ДУМАЮТ, удовлетворять или не удовлетворять их требования, а потом...уничтожают! А мы "жуем тряпку" НЕ УМЕЯ решить проблему... или НЕ ЖЕЛАЯ (выгодно воевать).... или боясь (обидеть Путина)?