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ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме

Абдуллаев Узеир
17:04 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В ЕС осуждают нарушения прав задержанного в Крыму Абдуллаева и остальных этнических и религиозных сообществ.

Представительство ЕС осуждает любые нарушения прав крымских татар, в частности, это касается состояния здоровья Узеира Абдуллаева.

Об этом говорится в заявлении представительства на его странице в Facebook.

Представительство напоминает о заявлении высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Моґерини от имени ЕС касательно Крыма и Севастополя от 16 марта 2018 года.

В заявлении говорится о грубом нарушении прав крымских татар и заявлено требование обеспечить крымским татарам, украинцам и всем другим этническим и религиозным сообществам полуострова поддерживать и развивать свои культуры, традиции, образование и идентичность.

Европейский Союз призывает к полному соблюдению международных стандартов прав человека на полуострове и подчеркивает необходимость всеобъемлюще расследовать все нераскрытые дела нарушений прав человека, такие как принудительные исчезновения, пытки и убийства.

Абдуллаева задержали 12 октября 2016 года в Крыму, обвинив в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

10 апреля подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" продлил его арест до середины июня.

27 апреля в ходе судебного заседания Узеир Абдуллаев заявил о жалобе на состояние здоровья и неоказании ему медицинской помощи в СИЗО.

По данным МИД, Абдуллаев находится в критическом состоянии. МИД требует допустить к нему украинских врачей.

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Новости Украины, ЕС, Крым, Права крымских татар, Россия, Узеир Абдуллаев, Украина.
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