Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отражение агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенными силами Сергея Наева.

Об этом Порошенко сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств Украины.

Порошенко в связи с подписанием приказа о начале операции Объединенных сил на Донбассе поставил ряд задач руководству силовых структур.

В частности, начальнику Генерального штаба Виктору Муженко была поставлена задача обеспечить осуществление стратегического руководства силами и средствами ВСУ, другими составляющими сил обороны, привлеченными к проведению операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, и обеспечить их эффективную, жесткую координацию. "В случае обострения обстановки, привлекать в состав Объединенных сил дополнительные силы и средства ВСУ, всех без исключения других силовых подразделений, других составляющих частей сектора обороны и безопасности", - сказал Порошенко.

Президент заявил о важности внимательно следить за ситуацией и противодействовать рискам и угрозам, в том числе и деятельности диверсионных групп.

Глава государства особо отметил важность противодействия информационной агрессии как составляющей части гибридной войны.

Командующему Объединенными силами генералу Сергею Наеву, в частности, поручено организовать и обеспечить применение оружия и вооружения подчиненными войсками, оставляя украинским военным право на открытие огня.

"Еще раз подчеркиваю, освобождение Донбасса предполагается политико-дипломатическим путем, принуждением России выполнить Минские договоренности. Обеспечения, в первую очередь, реализации пакета относительно безопасности Минских договоренностей, включая гарантированный режим прекращения огня. Отвод, желательно на территорию Российской Федерации, артиллерии, танков, систем залпового огня, минометов, которые запрещены Минскими договоренностями", - сказал он.

Глава государства обратился к командующему Объединенными силами: "Если враг перейдет в широкомасштабное наступление, в первую очередь на вас ложится ответственность за обеспечение отражения широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации".

Порошенко также подчеркнул, что украинские дипломаты и он, как президент, сделают все, чтобы обеспечить внедрение формата миротворцев, которые усилят компонент безопасности и создадут необходимые условия для восстановления нормальной жизни.