Политзаключенный Балух не прекратит голодовку до суда

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает объявленную 43 дня назад голодовку и не собирается ее прекращать.

Об этом "Крым.Реалии" рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Голодовку он (Балух — ред.) держит. До суда он ее точно не снимет. На прошлой неделе его пытались кормить, но он отказался. Он стойко держится", – сказал Чийгоз.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.

Суд в аннексированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривень).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.