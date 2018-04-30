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В Киеве избили депутата партии Порошенко

Мустафу Найем
19:29 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нардепа Найема избили во время конфликта на дороге в центре Киева, напавшие задержаны.

Народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") в результате конфликта на дороге в центре Киева подвергся нападению группы неизвестных и в настоящее время находится в больнице.

"Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - написал сам М.Найем в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Народный депутат призвал "не создавать ажиотаж" из произошедшего и подчеркнул, что комментариев, фотографий и "трагических рассказов" не будет.

"Это не касается моих депутатских полномочий, удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; приехали в разумные сроки; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал. На этом все. Не давайте себя в обиду на дорогах - дорогая машина и крутые номера не повод позволять кому-то плевать себе в лицо", - подытожил М.Найем.

Ранее о том, что на М.Найема напали в центре Киева в результате конфликта на дороге сообщало интернет-издание "hromadske.ua".Также издание со ссылкой на главу Патрульной полиции Киева Юрия Зозулю информировало, что подозреваемые в нападении, которые скрылись с места инцидента, впоследствии были задержаны полицией.

"В целом четверо задержанных. Дело по определенной статье уже потом квалифицируют следственные органы, но похоже, что это хулиганские действия", - сказал Р.Зозуля.и На вопрос о том, предшествовало ли конфликту ДТП на дороге, руководитель Патрульной полиции ответил, что утверждать этого пока не может.

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Новости Украины, Избиение депутата, Киев, Мустафа Найем, Нардеп, Украина.
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