В КГГА назвали условие повышения тарифов на тепло

Одной из стратегических задач городской власти в ближайшие 5-10 лет является модернизация системы теплообеспечения города. При этом организационные процессы завершения соглашения с ПАО "Киевэнерго" не приведут к повышению тарифов на отопление и горячую воду для киевлян.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает официальный портал Киева.

"Тарифы на тепло - это структурированная вещь. "Львиную" долю тарифа на тепло составляет стоимость природного газа. Поэтому тариф на тепловую энергию будет зависеть от того, как будет меняться цена на газ. Если цена на газ не будет меняться, то тарифы на тепло также останутся неизменными", - объяснил Пантелеев.

Он заметил, что для полноценной модернизации теплового хозяйства столицы необходимы колоссальные средства, ведь подавляющее большинство сетей изношены, объекты теплогенерации построены десятки лет назад.

"Мы сегодня имеем источники теплоснабжения, которые создавались 50-60 лет назад. Необходимо за короткий срок, это 5-10 лет, а для такой глобальной задачи - это достаточно короткий срок, чтобы модернизировать систему теплоэнергетики и снизить неэффективные потери в тепловых сетях, которые влияют на тариф. Такая программа разработана, мы привлекаем к этой работе международных специалистов, имеем договоренности о помощи межправительственных институций", - сказал заместитель председателя КГГА.

Представитель городской власти отметил, что самостоятельно ни городскому, ни государственному бюджетам не по силам такие финансовые нагрузки, ведь речь идет о миллиардах гривень.

"Необходимо гибридное финансирование. Будем аккумулировать и средства города, но ориентироваться и на привлечение средств под окупные проекты", - заметил Пантелеев.