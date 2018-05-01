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1 мая - в Украине отмечают День труда

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1 мая
08:02 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Праздник отмечают в 142 странах и территориях мира.

1 мая украинцы отмечают День международной солидарности трудящихся или День труда. 

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В некоторых странах Первомай отмечается в иное время - к ним относятся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы.

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В СССР Первомай долгие годы был основным государственным праздником. 1 мая 1990 года руководство Советского Союза и КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней официальной первомайской демонстрации. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в праздник Весны и Труда.

История праздника связана с событиями, которые произошли в Америке в 1886 году. 1 мая рабочие Чикаго вышли на забастовку, требуя установления 8-часового рабочего дня. При силовом разгоне демонстрантов 4 человека погибли.

В память о этих событиях в 1889 году на конгессе в Париже было принято решение объявить 1 мая Международным днем солидарности трудящихся. Для украинцев 1 мая - официальный выходной.

Всемирный день борьбы с астмой ежегодно отмечается в первый вторник мая, и в 2018 году эта памятная дата выпала на 1-е число. Основная цель мероприятй дня - привлечь внимание общественности к данному заболеванию, способам его профилактики и лечения.

Народные праздники и приметы 1 мая

С наступлением полночи 1 мая наши предки-славяне отмечали Живин день. Это праздник весны и богини животворящих природных сил (Живы).

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В ночь на 1 мая разводились костры, им приписывали очистительную силу от порчи и сглаза. Считалось, что тот "кто прыгает через костер высоко, у того смерть далеко".

Еще один народный праздник 1 мая - Кузьма Огородник (в честь преподобного Космы Халкидонского) или Кукушкин день.

Традиции этого дня: вымачивание семян в речной воде для хорошего урожая, прополка огорода, а также посадка моркови и свеклы. На Кузьму Огородника уже начинает куковать кукушка. С песней этой птички связаны такие приметы: кукушка закуковала на Кузьму - пора сеять лен; кукушка летает по двору - к пожару; птичка сидит на сухом дереве и кукует - к заморозкам.

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Новости Украины, 1 мая, 1 мая 2018, День международной солидарности трудящихся, День труда, Первомай, Праздник, Украина.
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