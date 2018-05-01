Крымскотатарского бизнесмена Велиляева удерживают в СИЗО "Лефортово"

Задержанный 26 апреля крымскотатарский бизнесмен и общественный деятель Ресуль Велиляев сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщила крымская журналистка Лиля Буджурова в соцсети Facebook.

"Ресуля Велиляева силовики забрали с собой сразу после обыска в его доме, домах всей родни 26 апреля. И этой же ночью этапировали в Москву, в Лефортовскую тюрьму", - написала она.

Она отметила, что суд уже избрал Велиляеву меру пресечения - арест на 2 месяца по статье 238 ч.2 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукци, выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих нормам безопасности").

По словам журналистки, задержание связано з якобы найденными в принадлежащем Велиляеву магазине просроченными продуктами.

Как сообщалось, утром 26 апреля российские силовики провели обыски в магазинах крымской торговой сети «Гузель» и фирмы «КрымОпт» в Белогорске.

Обыски проводились также в домах крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Рэмзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зере Велиляева, а также их взрослых детей, живущих отдельно.

После этого российские силовики увезли Ресуля Велиляева и Али Бариева в управление Следственного комитета России по Крыму, где допрашивали более трех часов, а затем их вывезли из аннексированного Крыма.