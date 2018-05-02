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Филарет в Европарламенте молился за Украину

Филарет
11:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Патриарх Филарет помолился в Европарламенте за Украину и попросил защиты от врагов.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет помолился в Европейском парламенте за Украину.

Как передает собственный корреспондент в Брюсселе, служба прошла сегодня утром в небольшой молитвенной комнате Европарламента.

Патриарх молился за Украину, за создание единой поместной православной церкви, за Вселенского патриарха Варфоломея, президента Украины Петра Порошенко, за Верховную Раду. Он также просил "погубить намерения тех, кто идет на нас", просил защиты от врагов.

Часть молитвы была произнесена на английском языке одним из украинских священников, который проводил службу вместе с патриархом.

На службе присутствовали около 20 человек, в том числе представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий.

Сама молитвенная комната оформлена очень скромно - на центральной стене расположено деревянное распятие, а по бокам - икона Иисуса Христа и икона Богородицы.

Сегодня патриарх Филарет примет участие в двух конференциях - "Цена российской агрессии в Украине: свидетельства похищений, пыток и убийств" и "Украина во времена независимости: взгляд православной церкви Киевского патриархата на меняющееся общество".

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Новости Украины, Европарламент, ЕС, Патриарх, Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украина, Филарет.
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