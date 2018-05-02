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Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ

Javelin
12:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: В распоряжении объединенных сил Javelin сейчас нет, но подготовка к использованию велась задолго до их получения.

Объединенные силы в ходе своей операции в настоящее время не располагают противотанковыми комплексами Javelin, заявляет командующий объединенных сил Сергей Наев.

"На данный момент в моем подчинении противотанковые средства Javelin не находятся", - сказал он на брифинге в среду в Краматорске.

Вместе с тем С.Наев подчеркнул, что подготовка расчетов Вооруженных сил Украины по управлению Javelin "велась задолго до получения этих комплексов, велась на территории Украины".

Как сообщалось, в начале марта американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона сообщало, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорилось в сообщении.

В нем подчеркивалось, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе". Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины ПТРК Javelin из США.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов Javelin в ВСУ начнется уже 2 мая.

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Новости Украины, Javelin, ВСУ, Противотанковое вооружение, Сергей Наев, Украина.
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