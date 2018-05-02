В Эстонии пройдут крупнейшие военные учения с участием Украины

В Эстонии начинаются крупнейшие в истории государства военные учения под названием "Еж-2018" (Siil 2018), которые продлятся до 14 мая.

Об этом сообщает ERR.

В учениях примут участие более 15 000 военнослужащих и сотрудников силовых служб.

В маневрах примут участие военные из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

По сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.

Основной акцент учений, которые впервые частично пройдут и на территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения в любой ситуации.