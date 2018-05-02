Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Новости: Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Новости: Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легенды
Новости: Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
X

В Эстонии пройдут крупнейшие военные учения с участием Украины

Военнослужащие
12:08 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: В Эстонии начинаются крупнейшие в истории страны военные учения НАТО.

В Эстонии начинаются крупнейшие в истории государства военные учения под названием "Еж-2018" (Siil 2018), которые продлятся до 14 мая.

Об этом сообщает ERR.

В учениях примут участие более 15 000 военнослужащих и сотрудников силовых служб.

В маневрах примут участие военные из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

По сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.

Основной акцент учений, которые впервые частично пройдут и на территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения в любой ситуации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, "Еж-2018", Военные учения, НАТО, Украина, Эстония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ Командующий Наев назвал главное отличие ООС от АТО Филарет в Европарламенте молился за Украину

Последние новости

Фьюри: Я слишком талантлив, чтобы проиграть Джошуа В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса Виталий Кварцяный стал телеведущим
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ
03 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
04 Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов
05 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости сегодня
18:51 Самые необычные и малоизвестные места на планете Земля (Фото)
18:35 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
18:32 Маникюр 2018: интересные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
18:31 Для тех, кто на диете: названы продукты, содержащие мало калорий
18:21 США увеличат финпомощь для кибербезопасности в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
Новости: Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Новости: Гройсман о перспективах повышения "минималки"
Гройсман о повышении "минималки"
Новости: День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
Добавить комментарий
0