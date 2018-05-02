Порошенко подписал закон о реабилитации жертв репрессий 1917-1991 годов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Как сообщает в среду сайт главы государства, закон в значительной степени восполняет правовые пробелы, имевшие место в законодательстве, и улучшит ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.

Так, обновлена терминология закона "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.

Кроме того, унормирована обновленная процедура реабилитации, которая будет максимально учитывать все обстоятельства совершения репрессии против конкретного лица. При этом рассмотрение документов предполагает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, занимающихся соответствующей тематикой.

Как сообщалось, данный закон Верховная Рада приняла 13 марта.

Закон вносит изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс об административном судопроизводстве, в законы "О прокуратуре", "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", а также в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".