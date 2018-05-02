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Гройсман о перспективах повышения "минималки"

Зарплата
13:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Возможности для повышения минимальной зарплаты сейчас нет, но средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что на данный момент в Украине нет возможности для принятия решения о повышении минимальной заработной платы.

"Мы сделали очень системный шаг, который, на мой взгляд, открыл еще одну возможность, а именно разморозить в целом заработные платы. Можно сказать, что мы начали возвращать долги работающим украинцам, потому что их труд долгое время был недооцененным. Минимальная заработная плата подтолкнула среднюю зарплату. Я считаю, что в этом году средняя заработная плата уже может быть около 10 тыс. грн", - сказал В.Гройсман в интервью.

По мнению премьера, достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн будет возможно, даже в случае, если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. грн.

"В чем вопрос повышения минималки? Минималка зависит от развития национальной экономики, она должна быть посильной для работодателей. Кроме того, она тянет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. грн - это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше", - добавил он.

В.Гройсман подчеркнул, что выступает за то, чтобы и минимальная, и отраслевые зарплаты росли. "Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет", - отметил премьер.

Как сообщалось, в средине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минимальной заплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Зарплата, Минималка, Минимальная зарплата, Украина.
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