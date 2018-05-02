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Генпрокурор Луценко отправился на консультации в Великобританию

Юрий Луценко
13:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко отправился с визитом в Великобританию для консультаций с правоохранительными ведомствами.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начинает 2 мая 2018 года свой визит в Великобританию, сообщает сайт посольства Украины в Великобритании в среду.

"Программа пребывания предусматривает ряд встреч с британскими должностными лицами в Форин Офисе и Министерстве внутренних дел, прокуратуре Англии и Уэльса, а также в обеих палатах парламента Великобритании, в том числе с главой и членами "группы дружбы" с Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, как ожидается, Ю.Луценко проведет встречу с британскими экспертами в Королевском институте международных дел "Четем Хауз", а также даст интервью британским СМИ.

Главное внимание во время визита будет уделено вопросам реформирования органов прокуратуры Украины, работе Генпрокуратуры в сотрудничестве с другими правоохранительными ведомствами в направлении борьбы с коррупцией, в т.ч. относительно возвращения в бюджет средств и активов, полученных от коррупционных и других преступлений, а также сотрудничеству в рамках двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи.

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Новости Украины, Великобритания, Генпрокуратура, Украина, Юрий Луценко.
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