Трагедия в Одессе 2 мая: ООН показала ролик о расследовании

Сегодня исполняется 4 года со времени трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда в результате массовых столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

По случаю 4 годовщины трагедии в Одессе 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм, в котором, в частности, говорится о том, как проводится расследование по этому делу.

На видео указано, что основным выводом миссии стал тот факт, что за 4 года ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара на Куликовом поле.

Видео 5-минутного ролика появилось на странице мониторинговой миссии ООН в Facebook.

Что такое трагедия в Одессе 2 мая 2014 года? В этот день в городе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями города и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирных людей. В результате нападения на улице Греческой в центре Одессы погибло 6 человек. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок так называемого "Антимайдана". Часть "антимайдановцев" убежали в Дом профсоюзов. Из-за возгорания внутри здания погибли 42 человека.