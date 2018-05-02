Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Супрун рассказала, как предотвратить мошенничество с медицинскими декларациями
Супрун рассказала, как предотвратить мошенничество с медицинскими декларациями
Новости: Порошенко наградил Турчинова орденом
Порошенко наградил Турчинова орденом
Новости: В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" - "Ливерпуль"
В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" - "Ливерпуль"
Новости: Научные теории, которые оказались ошибочными
Научные теории, которые оказались ошибочными
X

Трагедия в Одессе 2 мая: ООН показала ролик о расследовании

Сегодня исполняется 4 года со времени трагических событий в Одессе
22:25 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Думская

Новости Украины: Прошло 4 года со времени трагических событий в Одессе 2 мая.

Сегодня исполняется 4 года со времени трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда в результате массовых столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

По случаю 4 годовщины трагедии в Одессе 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм, в котором, в частности, говорится о том, как проводится расследование по этому делу.

На видео указано, что основным выводом миссии стал тот факт, что за 4 года ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара на Куликовом поле.

Видео 5-минутного ролика появилось на странице мониторинговой миссии ООН в Facebook.

Что такое трагедия в Одессе 2 мая 2014 года? В этот день в городе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями города и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирных людей. В результате нападения на улице Греческой в центре Одессы погибло 6 человек. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок так называемого "Антимайдана". Часть "антимайдановцев" убежали в Дом профсоюзов. Из-за возгорания внутри здания погибли 42 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 2 мая, Одесса, ООН, Трагедия 2 мая.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Порошенко подписал закон о реабилитации жертв репрессий 1917-1991 годов На Донбассе увеличат количество школ дистанционного обучения В Эстонии пройдут крупнейшие военные учения с участием Украины

Последние новости

Медики назвали точный знак того, что нужно завязывать с алкоголем ООН предложила помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи Психологические факты, которые вы не знали о себе
Сегодня читают
01 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
02 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
03 "Динамо" - "Шахтер": стала известна дата и время поединка 32-го тура УПЛ
04 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
05 Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон получил первый документ
Новости сегодня
05:16 Признаки заболевания сердца: главные симптомы
04:47 Курьезные примеры того, как ожидания сталкиваются с суровой реальностью
04:28 Забавный флешмоб: девушки сравнили себя и Кейт Мидлтон после родов
04:14 Хэммилтон - о проблемах Мерседеса в нынешнем сезоне
03:54 На Харьковщине разоблачили на взятке чиновника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Политика санкций против РФ будет усиливаться
Гройсман: Политика санкций против РФ будет усиливаться
Новости: Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Новости: В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта
В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта
Новости: Предметы из прошлого, о предназначении которых вы точно не догадывались (Фото)
Предметы из прошлого, о предназначении которых вы точно не догадывались (Фото)
Добавить комментарий
0