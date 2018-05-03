Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Супрун рассказала, как предотвратить мошенничество с медицинскими декларациями
Супрун рассказала, как предотвратить мошенничество с медицинскими декларациями
Новости: Порошенко наградил Турчинова орденом
Порошенко наградил Турчинова орденом
Новости: В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" - "Ливерпуль"
В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" - "Ливерпуль"
Новости: Научные теории, которые оказались ошибочными
Научные теории, которые оказались ошибочными
X

Супрун рассказала, как предотвратить мошенничество с медицинскими декларациями

Ульяна Супрун
04:37 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Граждане Украины могут подавать заявление о прекращении декларации в произвольной форме или подписать декларацию с другим врачом.

Врачи и уполномоченные лица, которые подписывают декларации о выборе врача в медучреждениях, не имеют права вносить в систему персональные данные без ведома и подписи пациента.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, сообщает Украинаская правда.

"Мне стало известно о случае, когда человек пришел в медицинское учреждение, чтобы подписать декларацию с врачом, которого выбрал, однако оказалось, что в электронной системе здравоохранения уже содержатся его персональные данные и декларация, которую он никогда не подписывал.

Как они там оказались - мы обязательно выясним, и все причастные понесут ответственность. Это мошенничество с целью завладения государственными средствами и ответственность за такие действия будет в соответствии с Уголовным кодексом", - написала она.

Супрун уточнила, что украинцы могут подавать заявление о прекращении декларации в произвольной форме или подписать декларацию с другим врачом - предидущая декларация в системе автоматически аннулируется.

"Вы также можете обратиться с жалобой в то заведение, где была подписана декларация о выборе врача и использованы персональные данные без вашего ведома", - добавила и.о. министра.

"Врачу в таком случае следует сообщить об этом службу поддержки медицинской информационной системы, к которой он подключен, и руководителя медицинского учреждения, где была внесена декларация без ведома пациента.

В то же время врач по просьбе пациента может подписать с ним новую декларацию. Старая аннулируется автоматически", - подчеркнула Супрун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Медицинские декларации, Мошенничество, Ульяна Супрун.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Гройсман о повышении "минималки" Порошенко подписал закон о реабилитации жертв репрессий 1917-1991 годов На Донбассе увеличат количество школ дистанционного обучения

Последние новости

Медики назвали точный знак того, что нужно завязывать с алкоголем ООН предложила помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи Психологические факты, которые вы не знали о себе
Сегодня читают
01 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
02 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
03 "Динамо" - "Шахтер": стала известна дата и время поединка 32-го тура УПЛ
04 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
05 Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон получил первый документ
Новости сегодня
05:16 Признаки заболевания сердца: главные симптомы
04:47 Курьезные примеры того, как ожидания сталкиваются с суровой реальностью
04:28 Забавный флешмоб: девушки сравнили себя и Кейт Мидлтон после родов
04:14 Хэммилтон - о проблемах Мерседеса в нынешнем сезоне
03:54 На Харьковщине разоблачили на взятке чиновника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Политика санкций против РФ будет усиливаться
Гройсман: Политика санкций против РФ будет усиливаться
Новости: Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Новости: В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта
В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта
Новости: Предметы из прошлого, о предназначении которых вы точно не догадывались (Фото)
Предметы из прошлого, о предназначении которых вы точно не догадывались (Фото)
Добавить комментарий
0