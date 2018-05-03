https://telegraf.com.ua/files/2018/05/2041698-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4042210-v-minsotspolitiki-nazvali-chislo-pereselentsev-v-ukraine-2.html
В Минсоцполитики назвали число переселенцев в Украине
Новости Украины: Минсоцполитики обновило информацию о переселенцах в Украине.
В Украине на учете находятся 1 500 186 переселенцев с Донбасса и Крыма.
Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.
"По состоянию на 2 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 500 186 переселенцев или 1 225 470 семей с Донбасса и Крыма", - идет речь в сообщении.
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