В Минсоцполитики назвали число переселенцев в Украине

В Украине на учете находятся 1 500 186 переселенцев с Донбасса и Крыма.

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

"По состоянию на 2 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 500 186 переселенцев или 1 225 470 семей с Донбасса и Крыма", - идет речь в сообщении.