В полиции назвали количество нарушений, допущенных водителями автобусов

В ходе стартовавших 20 апреля на дорогах Украины мероприятий по проверке транспортных средств, предоставляющих услуги по пассажирским перевозкам, патрульные полицейские выявили более 7 тыс. нарушений.

"В целом, полицейские проверили около 36 тыс. единиц транспорта, среди них 1736 автобусов, предназначенных для перевозки организованных групп детей. За период проведения комплекса мероприятий "Перевозчик" полицейские оформили 7029 административных материалов за нарушения, допущенные водителями автобусов", - сообщает пресс-служба МВД Украины в среду вечером.

В информации отмечается, что самые распространенные из нарушений - перевозки пассажиров сверх установленного количества, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, пренебрежение правилами остановки во время посадки и высадки пассажиров, наличие технических неисправностей транспортных средств, управление водителями без необходимых документов, отклонения от определенного маршрута движения и незаезд на автостанцию, управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль.

"Кроме этого, во время мероприятий полицейские проводят профилактические беседы с водителями и перевозчиками по неукоснительному соблюдению требований Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.