Сегодня Всемирный день свободы прессы. День отмечается, начиная с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Именно 3 мая 1991 года в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

Главные торжества, организованные совместно ЮНЕСКО и правительством Республики Гана, состоятся в Аккре (Республика Гана) 2-3 мая 2018 года. В этом году глобальная тема празднования - "Держать власть под контролем: СМИ, правосудие и верховенство права". Тема посвящена вопросам СМИ и прозрачности политического процесса, независимости и медийной грамотности судебной системы, а также подотчетности государственных органов перед представителями общественности.

В то же время, будут рассмотрены современные проблемы обеспечения свободы прессы в Интернете.

Кроме того, за несколько дней до Всемирного дня свободы прессы американская общественная организация Freedom House публикует ежегодный доклад о свободе прессы - один из самых авторитетных отчетов о состоянии прессы в мире.

Freedom House - крупнейшая в США общественная организация, занимающаяся исследованиями в области демократии, политических свобод и прав человека. Она существует с 1941 года и выпускает регулярные доклады о состоянии свободы прессы и Интернета, а также о состоянии гражданских прав и свобод по всему миру.

При оценке свободы прессы используются 100 критериев в трех основных категориях: правовой, экономической и политической. Чем больше баллов набирает страна в каждой из категорий, тем менее свободными считаются его СМИ. В этом году Украина заняла 101 место (в прошлом году было 102).

В пятерку лидеров вошли Норвегия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Швейцария. Россия, как и в прошлом году, занимает 148 место, а закрывает список Северная Корея.