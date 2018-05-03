Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ
МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ
Новости: Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Новости: Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
X

Богомолец пообещала сделать украинцев долгожителями в рамках медреформы

Украинцы
14:34 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинцы станут нацией долгожителей после реализации настоящей медреформы, пообещала Ольга Богомолец.

В стране обязательно будет реализована настоящая медицинская реформа в интересах украинцев, благодаря чему мы станем нацией долгожителей.

Об этом народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец рассказала в интервью изданию "Факты".

"Я не боялась на первом Майдане (Революция на граните, – ред.), на "Помаранчевом" Майдане, я не боялась на Майдане Достоинства. Мне, наверное, от предков, которые служили Украине 600 лет, досталось это важное качество – стоять за правду до победы, несмотря ни на что", – заявила парламентарий.

Несмотря на угрозы недоброжелателей, политик пообещала и дальше бороться за настоящую медицинскую реформу и будущее украинцев.

"Я – за Украину, за людей, за наше общее будущее. Я – за реформу, настоящую народную реформу. Со мной – простые люди и медики страны. Чего мне бояться? Мы все под Богом ходим, и только ему ведомо, что и когда произойдет", – сказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Ольга Богомолец напоминает крылатое выражение, известное еще со времен Древнего Рима: "Делай, что должен, и будь, что будет".

"Я делаю то, что должна: борюсь за наш народ, сильный и талантливый, достойный хорошей жизни. И я никому не позволю загнать украинцев в резервации и отстойники, как это сейчас пытаются сделать, прикрывшись временно исполняющей обязанности ширмой. Поверьте, мы победим! Мы добьемся реформы, мы добьемся остальных народных реформ – во благо каждого, а не избранных непонятно кем псевдоэлит", – пообещала парламентарий.

Она добавила, что сама верит в перемены к лучшему и в то, что украинцы в конце концов станут нацией долгожителей.

"Я верю в перемены к лучшему. И прилагаю к этому максимум усилий. И верю, что мы, украинцы, станем нацией долгожителей – здоровых, радостных и успешных", – заключила Ольга Богомолец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Здоровье, Здравоохранение, Ольга Богомолец, Украина, Украинцы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Регистрация на дополнительную сессию ВНО пройдет с 3 по 21 мая Бойцы ВСУ на Донбассе получат новый рацион по стандартам НАТО Сегодня Всемирный день свободы прессы

Последние новости

Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста Долги по зарплате: на Буковине продадут два спиртзавода Кавани - о конфликте с Неймаром, будущем в ПСЖ и Лиге чемпионов
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
04 Чемпионка мира по биатлону умудрилась потерять три золотые медали
05 Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
Новости сегодня
22:00 Производитель брендовых гитар Gibson объявил о банкротстве
21:56 "Барселона" - "Реал": прогнозы букмекеров на центральный матч 36 тура Ла Лиги
21:54 Анна Седокова рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Гектора
21:48 Бактерии могут стать первыми "колонистами" на других планетах
21:38 Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Взрывы в Балаклее прекратились
Взрывы в Балаклее прекратились
Новости: Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Новости: Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Новости: Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Добавить комментарий
0