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Украина продолжит конструктивный диалог с Венгрией

Украина Венгрия
18:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Венгрия продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Венгрия продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

"О проведении комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств (решение) на данный момент еще не принято. К сожалению, венгры блокируют", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

В то же время, И.Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина будет продолжать конструктивный диалог. Она надеется на то, что Венгрия изменит свое решение.

Вице-премьер также отметила, что украинская сторона проводит коммуникацию и с другими партнерами-участниками Альянса относительно позиции Венгрии.

Блокирование официальным Будапештом евроатлантических инициатив Украины началось в конце 2017 года в качестве ответа на принятие закона об образовании, содержащего, в частности, "языковую статью".

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

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Новости Украины, Венгрия, Иванна Климпуш-Цинцадзе, НАТО, Украина, Украина-НАТО.
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