Полиция открыла 19 дел по фактам нарушений на выборах в ОТГ

Как сообщил в четверг департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на замглавы Нацполиции - начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, нарушения выявлены в Одесской и Днепропетровской (по 5 фактов), Харьковской (3), Кировоградской (2), а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях – по одному факту.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия и следственные действия для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей довести до конца расследование преступлений, связанных с подкупом избирателей на выборах в ОТГ.