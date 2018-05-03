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Полиция открыла 19 дел по фактам нарушений на выборах в ОТГ

Выборы
23:06 Чт, 3 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: Правоохранители открыли 19 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов в объединенные территориальные громады (ОТГ), прошедших 29 апреля.

Как сообщил в четверг департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на замглавы Нацполиции - начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, нарушения выявлены в Одесской и Днепропетровской (по 5 фактов), Харьковской (3), Кировоградской (2), а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях – по одному факту.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия и следственные действия для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей довести до конца расследование преступлений, связанных с подкупом избирателей на выборах в ОТГ.

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Новости Украины, Выборы в ОТГ, Нарушения на выборах, ОТГ, Полиция.
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